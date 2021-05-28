Отоларинголог объяснил, как можно обходиться без ватных палочек

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Медицинских противопоказаний для запрета ватных палочек не существует. Однако чистить ими уши может быть вредно. Об этом сообщил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

— Часто бывают случаи, когда люди травмируют слуховой проход или проталкивают серу к барабанной перепонке, или могут нанести вред самой барабанной перепонке, — пояснил эксперт.

По его мнению, необходимо всем пользоваться разумно.

— Это не ушные палки, а гигиенические — на них так и написано. Раньше люди в силу своей изобретательности вообще пользовались скрепками и спичками, — добавил Алексей Кошелев.

Человек может мыть полость ушной раковины в душе. Как пояснил эксперт, речь идет о той части, куда достает палец без ногтя. Больше, по словам специалиста, ничего не нужно делать, так как сера появляется лишь в конце слухового прохода, а у барабанной перепонки ее нет. Она может вытекать или выпадать за счет жевания, отмечает ИА «НСН».

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