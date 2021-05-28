Отоларинголог объяснил, как можно обходиться без ватных палочек
Медицинских противопоказаний для запрета ватных палочек не существует. Однако чистить ими уши может быть вредно. Об этом сообщил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.
— Часто бывают случаи, когда люди травмируют слуховой проход или проталкивают серу к барабанной перепонке, или могут нанести вред самой барабанной перепонке, — пояснил эксперт.
По его мнению, необходимо всем пользоваться разумно.
— Это не ушные палки, а гигиенические — на них так и написано. Раньше люди в силу своей изобретательности вообще пользовались скрепками и спичками, — добавил Алексей Кошелев.
Человек может мыть полость ушной раковины в душе. Как пояснил эксперт, речь идет о той части, куда достает палец без ногтя. Больше, по словам специалиста, ничего не нужно делать, так как сера появляется лишь в конце слухового прохода, а у барабанной перепонки ее нет. Она может вытекать или выпадать за счет жевания, отмечает ИА «НСН».
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