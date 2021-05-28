Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались в Сочи. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает сайт Кремля.

Лидеры государств договорились встретиться во время телефонного разговора 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявлений по итогам переговоров не планируется. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают текущие проблемы, стоящие перед странами.

Уточняется, что это уже третий визит Александра Лукашенко в Россию с начала нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию с санкциями.

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