Парк обустроят летом на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, 9-я Северная линия Карта всех событий

Парк на северо-востоке столицы собираются благоустроить нынешним летом. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Зона отдыха расположена неподалеку от Северной станции водоподготовки, между улицами 6-я и 9-я Северная линии, а также улицей Арсюкова.

В парке установят новые спортивные и детские площадки, садовые качели, сцену с амфитеатром. По данным ведомства, на территории высадят новые кустарники, деревья и цветники.

Ранее сообщалось, что «Славянский базар» отреставрируют в Москве.

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