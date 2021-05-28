МИД Украины: Повестка возможной встречи Путина и Зеленского еще не сформирована

Фото: Администрация президента РФ

Повестка возможной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще не сформирована. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, главы государств обсудят вопрос о возвращении осужденных в России украинцев.

— Работа над возвращением наших людей продолжается всегда на всех площадках и со всеми международными партнерами, — отметил Енин.

Ранее в Кремле рассказали о начале организации возможной встречи Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, контакты по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского действительно были, составлены наброски вероятных тем.

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