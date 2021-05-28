Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на проблему свободы слова на Украине
Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на проблему свободы слова на Украине

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Западные страны и международные организации закрывают глаза на проблему свободы слова на Украине, занимаясь вместо этого критикой Белоруссии. Об этом в пятницу, 28 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, на Украине продолжаются избиения и запугивания журналистов. В стране остаются нерасследованными их многочисленные убийства, а также бесцеремонно закрываются телеканалы. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также правозащитные структуры не выполняют свои прямые обязанности в данном направлении.

— Там предпринимаются попытки законодательно закрепить цензуру и уголовное преследование инакомыслящих, а также дискриминационную языковую политику, — заявила Захарова, слова которой опубликованы на сайте МИД РФ.

Она добавила, что вместо этого они комментируют ситуацию с самолетом Ryanair и задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

Читайте также: Захарова оценила заявления оппозиции Белоруссии по ситуации с самолетом Ryanair

Мария ЗахароваМИД РФУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте