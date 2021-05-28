Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на проблему свободы слова на Украине

Фото: МИД РФ

Западные страны и международные организации закрывают глаза на проблему свободы слова на Украине, занимаясь вместо этого критикой Белоруссии. Об этом в пятницу, 28 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, на Украине продолжаются избиения и запугивания журналистов. В стране остаются нерасследованными их многочисленные убийства, а также бесцеремонно закрываются телеканалы. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также правозащитные структуры не выполняют свои прямые обязанности в данном направлении.

— Там предпринимаются попытки законодательно закрепить цензуру и уголовное преследование инакомыслящих, а также дискриминационную языковую политику, — заявила Захарова, слова которой опубликованы на сайте МИД РФ.

Она добавила, что вместо этого они комментируют ситуацию с самолетом Ryanair и задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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