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Госдеп запросил средства на иностранное вещание с прицелом на РФ, КНР и Иран
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Госдеп запросил средства на иностранное вещание с прицелом на РФ, КНР и Иран

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Госдеп США запросил у конгресса 810,4 миллиона долларов на финансирование международного вещания для продвижения своих интересов в России, Китае и Иране. Об этом говорится в опубликованном в бюджетном запросе госдепартамента.

Отмечается, что 800,7 миллиона долларов будут предназначены для обеспечения работы СМИ и связанных с ними программ агентства. Остальные средства пойдут на техническое обслуживание и обеспечение вещания.

Также Госдеп запросил у конгресса США 665 миллионов долларов на помощь государствам Европы и Евразии. Эти средства повысят устойчивость стран к негативному иностранному влиянию и будут способствовать продвижению евроатлантической интеграции, сообщает РИА Новости.

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