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Движение транспорта на Загородном шоссе восстановлено
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение транспорта на Загородном шоссе восстановлено

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Загородное шоссе, 3к3 Карта всех событий

Движение автотранспорта на Загородном шоссе в Москве восстановлено. Об этом в ночь на субботу, 29 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись в районе дома 3, корпус 3 по Загородному шоссе. После происшествия движение в сторону области осуществлялось по встречной полосе.

К настоящему времени движение по трассе осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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