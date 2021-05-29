Спасатели отловили змею в столичном районе Гольяново

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

улица Чусовская, дом 10, корпус 1 Карта всех событий

Змея была обнаружена в столичном районе Гольяново. Об этом в субботу, 29 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел 28 мая по адресу улица Чусовская, дом 10, корпус 1. Днем в пятницу в экстренную службу поступило сообщение о том, что во дворе дома была замечена змея.

Прибывший аварийно-спасательный отряд нашел и отловил змею. Животное передали работникам департамента природопользования.

Ранее сообщалось, что по этому же адресу змея напала на жильцов дома. По их словам, окраска у змеи была оранжевой в черную крапинку. Животное в процессе поимки не пострадало.

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