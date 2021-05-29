Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы знаки зодиака, представители которых становятся лучшими руководителями
Фото: Pixabay

Названы знаки зодиака, представители которых становятся лучшими руководителями

Елена Фролова

Общество

Расположение звезд в момент рождения каждого человека играет особенную роль в формировании его личности. Астролог перечислил пять знаков зодиака, которым прекрасно подходят должности руководителей.

Телец

Это строгие и несгибаемые начальники. Они наделены целеустремленностью и напористостью. Не стоит их обманывать или пытаться плести вокруг них интриги. Рожденные под этим созвездием отличаются своей проницательностью, требовательностью к себе и окружающим. Они не будут терпеть лжи и оправданий. Тельцы воспринимают только честность и ответственность. Только так с ними можно сработаться.

Стрелец

Представители этого зодиакального знака являются прекрасными наставниками. Они могут входить в положение других, в меру проявляют лояльность к подчиненным, при этом они могут быть строгими и настойчивыми. Стрельцы умеют грамотно направлять других в нужное русло, раскрывают их таланты и заставляют поверить в себя. Работа для тех, кто родился под этим созвездием, является вторым домом. Для них важно, чтобы там было уютно и комфортно. Они будут проявлять заботу не только о себе, но и о своей команде. Стрельцы не боятся брать на себя ответственность.

Водолей

Это решительные и справедливые люди, которые умеют создавать в коллективе приятную обстановку. Они будут поощрять тех, кто отлично проявляет себя в работе, и не обделят их в финансовом смысле. Водолеи умеют чувствовать и понимать людей. Они видят, с кем сработаются, а с кем им не по пути. При этом представители этого знака зодиака не любят делать что-то в спешке. Они предпочитают в работе усидчивость и последовательность.

Рыбы

Руководители-Рыбы обожают создавать в коллективе дружескую атмосферу. Они будут организовывать корпоративы и совместные поездки за город. Рожденные под этим знаком зодиака являются любимчиками фортуны. Им помогают достигать успехов умение общаться и креативность. Вместе с тем Рыбы достаточно требовательны и предпочитают оценивать ситуацию по справедливости, отмечает Newinform.

Овен

Эти люди, как правило, поднимаются на верхние ступени карьерной лестницы благодаря упорству и стараниям. Они требовательны к мелочам. При этом Овны не могут открыто общаться на любые темы. Рожденные под этим знаком зодиака являются ответственными и упорными работниками. Почти все свое время Овны посвящают работе. Они не признают лени. Главное для них – это дисциплина.

Читайте также: «Держитесь!»: астролог Володина рассказала об особенностях первой недели июня

гороскопастрологиязнаки зодиака
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте