Эксперт объяснил цель закона о едином измерителе интернет-аудитории

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Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) считает целесообразным принятие закона о едином измерителе интернет-аудитории, но документ еще нуждается в дальнейшей доработке. Такого мнения придерживается руководитель РАЭК Сергей Плуготаренко.

Профильный комитет Государственной думы РФ рекомендовал нижней палате принять данный законопроект в первом чтении в пятницу, 28 мая.

— Это может повысить как значимость, так и прозрачность рынка распространения медиаконтента в интернете, — уверен Сергей Плуготаренко.

Он пояснил, что в целом одобрительно относится к законопроекту, однако в него нужно добавить несколько важных уточнений, касающихся сферы защиты собираемых данных, а также прав и обязанностей субъектов.

— Есть несколько факторов, которые вызывают опасения у участников рынка, так как могут привести к дополнительным расходам компаний, — добавил эксперт.

В качестве примера он указал на маркировку контента. Это, по его мнению, может нарушить баланс интересов участников данных правоотношений, потому что среди таких собираемых данных будут встречаться как персональные сведения пользователей информационных ресурсов, так и информация, которая содержит коммерческую тайну, передает издание «Взгляд».

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