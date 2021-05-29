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Детский омбудсмен Москвы объяснила, почему нельзя лишать ребенка гаджетов
Фото: pixabay.com

Детский омбудсмен Москвы объяснила, почему нельзя лишать ребенка гаджетов

Марина Найденкова

Общество

Детей нельзя лишать гаджетов. Это приведет к тому, что они выпадут из социума и будущей профессии. Для несовершеннолетних нужно создавать специальный контент. Уберегать детей от деструктивного контента должно государство. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Для детей должен создаваться специальный контент... Конечно, россиян волнует присутствие детей в интернете, пугают преступления, которые там совершаются против них. Кстати, не поддерживаю родителей, которые говорят, что у детей надо изымать гаджеты, прятать их и так далее. Я сразу представляю, как во времена Кирилла и Мефодия прятали книжки, говорили, что надо передавать информацию из уст в уста, уши же нам никто не отрезал, зачем читать. Сейчас похожая ситуация, — сказала она.

Ярославская добавила, что лишение ребенка, например, смартфона или планшета приведет к тому, что он выпадет из социума и будущей профессии. Также омбудсмен отметила, что задача уберечь ребенка от деструктивного контента — не столько родителей, сколько государства.

— Оградить, выставить цензуру, карать. Государство должно вычищать деструктивный контент при малейшем намеке не него. При этом родители тоже должны следить за возрастным цензом и слушать профессионалов. Когда родители приходят в книжный магазин, они же не все скупают, а смотрят картинки, выбирают. Так же и здесь, — добавила Ярославская.

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