Жителям столицы рассказали, куда сообщать о подтоплениях

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал, куда жители столицы могут сообщить о подтоплении улиц.

Так, о скоплениях воды возле дома горожане могут проинформировать управу района, префектуру округа, объединение административно-технических инспекций (ОАТИ), единый диспетчерский центр либо разметить информацию на портале «Наш город».

О подтоплении дорог и улиц москвичам следует известить ГУП «Мосводосток», а сообщения о скоплении воды в подземных переходах принимает ГБУ «Гормост».

По данным комплекса городского хозяйства, на улицах Москвы в настоящее время дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.

— Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем — остановки общественного транспорта, низинные места, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что движение наземного транспорта восстановили на Боровском шоссе.

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