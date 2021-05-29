Астролог рассказала, чего разным знакам ожидать от сближения Венеры и Меркурия

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Астролог и таронумеролог Анастасия Широкова сообщила, что 29 мая произойдет сближение Венеры и Меркурия. Это достаточно частое явление, но на сей раз планеты будут находиться максимально близко друг к другу за последние 12 лет. Эксперт уверена, что всем знакам зодиака стоит подготовиться к данному событию.

Астролог отметила, что дети, родившиеся в этот день, будут иметь склонность к творческим профессиям: у них должны выработаться красивый голос, развитая речь и умение творить прекрасное своими руками.

Самое сильное влияние от соединения планет ощутят Близнецы, считает Широкова, особенно те, которые родились в период с 10 по 23 июня.

— Именно в их картах текущее соединение пройдет по Солнцу — затронет личный событийный уровень, — пояснила астролог.

Для Близнецов также возможны возвращение старого долга или встреча с бывшим возлюбленным.

Стрельцов могут ожидать проблемы в личной жизни.

— Раки, Тельцы, Скорпионы и Козероги, скорее всего, ничегошеньки не поймут. Исключение — если они имеют планеты в знаке Близнецов, но для этого надо сверяться с натальными картами, — отметила Широкова.

Овнов и Львов это событие порадует: им следует ждать «царского» подарка или помощи в решении финансовых вопросов.

Весы и Водолеи должны довериться своим родным и близким и ждать от них помощи. Рыбы и Девы могут стать жертвами мошенников, поэтому им стоит быть осторожными.

Однако не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу. Анастасия Широкова пояснила, что Венера и Меркурий — быстробегущие планеты и внимание лучше обратить на индивидуальные натальные карты, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, представители которых становятся лучшими руководителями.

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