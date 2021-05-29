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Эксперты объяснили, почему каждому важно знать историю своей семьи
Фото: pixabay.com

Эксперты объяснили, почему каждому важно знать историю своей семьи

Елена Фролова

Общество

Программы для привлечения молодых людей к изучению истории своей семьи необходимо разрабатывать и внедрять в России. Такого мнения придерживаются несколько экспертов.

Член Русского генеалогического общества, правнучка князя Максутова, участника Цусимского сражения, Мария Максутова уверена, что со временем граждане нашей страны начали с ответственностью относиться к истории собственных семей и ее сохранению для подрастающих детей и будущих поколений.

— Все больше россиян интересуются историей своей семьи. Мне кажется, что этому немного поспособствовала и пандемия. В настоящее время генеалогия в России находится на пике популярности, — подчеркнула Мария Максутова.

По ее словам, люди стали больше интересоваться своими предками. Раньше в стране это было не так популярно. Кроме того, помнятся времена репрессий и раскулачиваний, с которыми сталкивались многие семьи, считает эксперт.

В свою очередь председатель Дворянского собрания в Петербурге Ирина Павлова уверена, что в данный момент все-таки есть проблема в области истории семьи, потому что молодые люди почти ничего не знают о своих прабабушках и прадедушках. Она подчеркнула, что современную молодежь надо привлекать к тому, чтобы она интересовалась семейной историей, отмечает ФАН.

— Необходимо разрабатывать новые методы, программы, чтобы им было интересно. Они должны понимать, что без знаний об истории своей семьи они не будут знать и историю своей страны, — пояснила Ирина Павлова.

Причем узнать о своих предках можно совершенно бесплатно. Для каждого желающего открыты все архивы.

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