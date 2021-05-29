Автомобиль Росгвардии сбил двух детей в Брянской области

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Автомобиль Росгвардии сбил в Брянской области двух детей, выскочивших на перекресток на электросамокате. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 мая, на перекрестке улиц Комсомольская-Садовая в городе Новозыбкове. Наряд Росгвардии проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. Со стороны улицы Комсомольская на проезжую часть выехали несовершеннолетние десяти лет на электросамокате. В результате служебный автомобиль столкнулся с детьми.

Они были госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится служебная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

— В случае установления вины сотрудник будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, — цитирует РИА Новости своего собеседника.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее инспектор ДПС случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего нарушителя ПДД в Новосибирской области.

Читайте также: Человека зажало в автомобиле в результате ДТП на востоке Москвы