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Астрологи рассказали, как разные знаки зодиака справляются с похмельем
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Астрологи рассказали, как разные знаки зодиака справляются с похмельем

Виктория Родимкина

Общество

Астрологи рассказали, что реакция на абстинентный симптом зачастую зависит от знака зодиака пьющего. По их мнению, кто-то после лишнего бокала алкоголя на самом деле может перестать пить, а кто-то — только дает пустые обещания.

Овны, например, уверены, что похмелье — для слабаков. Они просто отрицают тот факт, что у них от боли раскалывается голова, трясутся руки, а цвет лица имеет нездоровый оттенок. Даже при самом жутком самочувствии они будут делать вид, что все в порядке.

Тельцы будут сокрушаться после каждой крупной пьянки, вспоминая о глупостях, которые были совершены в нетрезвом состоянии. Представители этого знака обычно обещают себе больше не напиваться, а потом снова берутся за старое.

Близнецы часто способны контролировать себя и вовремя остановиться. Но если они выпьют лишнего, от них можно ожидать чего угодно. Часто после веселой вечеринки представители этого знака просыпаются в незнакомых местах, рядом с незнакомцами и в ужасе звонят друзьям с просьбой о помощи.

Раки часто скрывают свое равнодушие к алкоголю. В компании делают вид, что пьют ровно столько, сколько и остальные. Они боятся стать зависимыми, поэтому не торопятся пить. Если же им приходится напиться до потери сознания, утром они сожалеют об этом.

Главное, что беспокоит Львов наутро после пьяной вечеринки, — как они смотрелись со стороны и не упали ли в грязь лицом после рокового лишнего бокала. Головная боль, судороги и тошнота кажутся им ерундой по сравнению с какой-нибудь постыдной выходкой.

На самой крупной вечеринке за всю историю человечества Девы будут самыми громкими и веселыми, а утром как ни в чем не бывало примут душ и отправятся на пробежку. Эти стойкие люди не изменят свой график и продолжат заниматься повседневными делами.

Весы умеют даже в похмельное утро получать от жизни удовольствие. Они, конечно, заранее освободили весь день после праздника, чтобы как следует выспаться и насладиться послевкусием вечеринки.

Скорпионы ненавидят одиночество, особенно утром, после веселой встречи с друзьями. Они всегда требуют продолжения банкета, поэтому привозят друзей с собой.

Недоброе утро Стрельца характеризуется невероятным голодом, причем весьма изощренным. Таким, когда сначала хочется беляш с вокзала, потом изысканный итальянский томатный суп с моцареллой.

Козероги как натуры педантичные готовятся к своему похмелью заблаговременно. Накануне праздника они заранее варят жирный суп, чтобы утром спастись горячей пищей. На прикроватной тумбочке у них с вечера будет стоять стакан воды рядом с упаковкой аспирина или баночкой рассола.

Водолеи — народ жизнерадостный, но если они перестарались с выпивкой пятничным вечером, утром в субботу будут самыми несчастными существами на планете.

Для Рыб похмелье — просто трагедия. Мучимые жаждой, тошнотой и головной болью они превращаются в королей драмы. У них слабый голос умирающего, а также грустные глаза с отблеском надежды на сострадание и ласку, сообщает Сosmo.ru.

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