Проезжую часть на северо-востоке Москвы освободили от упавшего дерева

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Вильгельма Пика Карта всех событий

Городские службы освободили проезжую часть на улице Вильгельма Пика на северо-востоке Москвы от упавшего дерева. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 29 мая.

— Городские службы завершают восстановительные работы. Движение транспорта по направлению в центр осуществляется по одной полосе, — говорится в сообщении.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности в условиях непогоды. Последствия происшествий оперативно исправляются.

В Москве до конца суток сохранятся порывистый ветер и сильный дождь, москвичей призвали быть внимательными на улице.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за угрозы пожаров