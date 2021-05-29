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Проезжую часть на северо-востоке Москвы освободили от упавшего дерева
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Проезжую часть на северо-востоке Москвы освободили от упавшего дерева

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Вильгельма ПикаКарта всех событий

Городские службы освободили проезжую часть на улице Вильгельма Пика на северо-востоке Москвы от упавшего дерева. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 29 мая.

— Городские службы завершают восстановительные работы. Движение транспорта по направлению в центр осуществляется по одной полосе, — говорится в сообщении.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности в условиях непогоды. Последствия происшествий оперативно исправляются.

В Москве до конца суток сохранятся порывистый ветер и сильный дождь, москвичей призвали быть внимательными на улице.

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