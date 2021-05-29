Депутат ГД Ирина Белых призывает москвичей активнее участвовать в программе вакцинации

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Депутат ГД Ирина Белых советует более серьезно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих людей.

— Наша страна первая в мире произвела вакцину, которая позволяет сохранить жизни и здоровье людей. Прививка — это не просто слово, это серьезная возможность уберечь наше здоровье и здоровье наших близких. Мы все разные, по-разному переносим недуги и недомогания, но мы все одинаково хотим быть здоровы и желаем здоровья друг другу. Конечно, необходимо обязательно консультироваться с врачами, серьезно подходить к защите собственного иммунитета, — заявила парламентарий.

Ирина Белых рассказала, что она сделала прививку и это позволяет чувствовать себя спокойнее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок.

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