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Для развития детей москвичи выбирают спорт и творчество
Фото: Екатерина Бибикова

Для развития детей москвичи выбирают спорт и творчество

Павел Гриднев

Общество

Бесплатные бассейны и кружки музыкального творчества, а также курсы иностранных языков и программирования для детей — именно эти формы необходимой внеклассной активности лидируют в опросе, проведенном в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и руководителя АНО «Центр защиты прав москвичей» Светланы Разворотневой. В анкетировании, которое проводилось на улицах столицы, приняли участие несколько тысяч человек. Цель опроса — выяснить первоочередные потребности в бесплатных кружках и спортивных секциях в Москве. Данные опроса пока предварительные — анализ анкет продолжается.

Об этом правозащитница сообщила на фестивале, посвященном Дню защиты детей, «Здесь исполняются мечты».

— Наличие бесплатных бассейнов, современных спортивно-досуговых центров в каждом районе Москвы в корне изменит жизнь очень многих людей. Подобный подход к детскому и молодежному досугу, возможности, которые он предоставит подрастающему поколению, — наша надежная инвестиция в будущее страны. Проведенные исследования показали, что москвичи заинтересованы в решении этого вопроса, а фестиваль, который мы проводим, — еще один способ привлечь к нему внимание широкой общественности, — сказала Светлана Разворотнева.

На праздничной площадке в сквере Ветеранов были представлены все виды активностей, интересные детям и их родителям: танцевальные флешмобы с ростовыми куклами, выступление детских музыкальных коллективов, аквагрим и мастер-классы, фотографы и аниматоры. Гости фестиваля поддержали правозащитницу.

Так, по мнению Анны Сорокиной из Нагатино-Садовников, далеко не все родители имеют возможность оплачивать занятия детей. В особой зоне риска находятся дети из неблагополучных семей, которых можно привлечь к занятиям спортом или творчеством, но только бесплатно. Она рассказала, что жители их района с нетерпением ждут, когда и у них откроется новый культурно-досуговый центр — здание уже найдено, и его готовят к реконструкции. Анна уверена, что было бы здорово, если бы за занятия в нем не нужно было платить.

— Детский праздник заставил задуматься об очень серьезных вещах. Надеюсь, городские власти обратят внимание на то, что предлагают активисты, это действительно нужно нам всем, — сказала она.

Читайте также: Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками

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