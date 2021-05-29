СМИ: США готовятся к «первой арктической войне»

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В Соединенных Штатах Америки заявили о подготовке к «первой арктической войне». Об этом пишет издание National Interest.

По данным журнала, Америка проводит интенсивную подготовку к вероятным военным конфликтам в арктическом регионе. Вашингтон начал более активно работать в этом направлении из-за ускорившегося таяния арктических льдов и укрепления российских военных баз на этой территории.

Как пояснил автор статьи Крис Осборн, Пентагон уже несколько раз переписывал свои планы, готовясь к противостоянию в Арктике.

Таяние льдов создает новые морские пути и открывает новые возможности для многих стран, в том числе России.

Журналист сообщил, что Пентагон проводит совместные учения с вооруженными силами Норвегии в этом регионе. Командир батальона американских морских пехотинцев заявил, что военные уже научились выживать и сражаться в начале арктической зимы.

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