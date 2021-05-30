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Китайский космический грузовик состыковался с базовым модулем станции
Фото: pixabay.com

Китайский космический грузовик состыковался с базовым модулем станции

Татьяна Плотникова

В мире

Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» успешно завершил стыковку с базовым модулем «Тяньхэ» орбитальной станции.

Ракету-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым космическим кораблем запустили в 20:55 по местному времени субботы, 29 мая, с космодрома Вэньчан. Затем «Тяньчжоу-2» в соответствии с графиком отделился от носителя и вышел на заданную орбиту.

Задача грузового космического корабля — доставить на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов, необходимых экипажу из трех человек для пребывания на строящейся станции в течение трех месяцев.

В дальнейшем власти Китая планируют отправить к станции пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя тайкунавтами. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершили успешную посадку на поверхность Марса.

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Китайкосмососвоение космоса
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