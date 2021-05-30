Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы пять знаков зодиака, которые притягивают богатство
Фото: pixabay.com

Названы пять знаков зодиака, которые притягивают богатство

Анастасия Волоснова

Общество

Пять знаков зодиака сильнее остальных притягивают богатство и успех. Об этом рассказала таролог и астролог Галина Янко.

По ее словам, упорные Козероги не могут жить без работы. Специалист пояснила, что желание строить карьеру поможет представителям данного знака зодиака обрести материальный достаток. Отмечается, что Козероги не будут растрачивать деньги на ветер, а вложат их в акции.

Скорпионов ожидают карьерные высоты из-за их духа соперничества. Данный знак зодиака не боится рисковать, поэтому из Скорпионов выходят идеальные бизнесмены.

Девы не стремятся к материальному благополучию, но деньги сами приходят к ним. Представители данного знака зодиака всегда стремятся к самосовершенствованию, поэтому быстро становятся богатыми.

Интуиция Рыб помогает им избегать ошибок, а творческое мышление — идти нестандартными путями. Данные черты ставят Рыб на путь богатства и успеха, считает астролог.

Тельцы являются ценителями комфорта и роскоши, а их настойчивость помогает справляться с трудностями. Трудолюбивый и упорный знак зодиака сможет прийти к большим деньгам, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака становятся лучшими руководителями.

Читайте также: Названы три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

звездыастрологияденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте