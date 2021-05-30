Названы пять знаков зодиака, которые притягивают богатство

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Пять знаков зодиака сильнее остальных притягивают богатство и успех. Об этом рассказала таролог и астролог Галина Янко.

По ее словам, упорные Козероги не могут жить без работы. Специалист пояснила, что желание строить карьеру поможет представителям данного знака зодиака обрести материальный достаток. Отмечается, что Козероги не будут растрачивать деньги на ветер, а вложат их в акции.

Скорпионов ожидают карьерные высоты из-за их духа соперничества. Данный знак зодиака не боится рисковать, поэтому из Скорпионов выходят идеальные бизнесмены.

Девы не стремятся к материальному благополучию, но деньги сами приходят к ним. Представители данного знака зодиака всегда стремятся к самосовершенствованию, поэтому быстро становятся богатыми.

Интуиция Рыб помогает им избегать ошибок, а творческое мышление — идти нестандартными путями. Данные черты ставят Рыб на путь богатства и успеха, считает астролог.

Тельцы являются ценителями комфорта и роскоши, а их настойчивость помогает справляться с трудностями. Трудолюбивый и упорный знак зодиака сможет прийти к большим деньгам, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака становятся лучшими руководителями.

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