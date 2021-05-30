Доктор Елена Кац выступила за расширение возможностей для активного досуга на востоке Москвы

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В восточных районах Москвы необходимо повысить качество благоустройства зон для активного досуга. С таким предложением выступила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на благотворительной ярмарке, которая прошла в районе Ивановское.

— Подобные мероприятия ценны не только в плане благотворительности, — сказала доктор Елена Кац. — Люди хотят чаще встречаться, общаться, вместе проводить досуг. В округе для этого есть площадки, однако не все они в достаточной степени благоустроены, есть вопросы относительно инфраструктуры, соответствия потребностям разных категорий населения. Необходимо увеличить возможности для полноценного досуга всех жителей.

Ярмарка была приурочена к Международному дню соседей. Все средства, собранные от продажи изделий мастеров прикладного искусства и рукоделия, будут направлены в поддержку благотворительного проекта «Детские деревни — SOS».

Напомним, что доктор Елена Кац сейчас работает над программой развития досуговой инфраструктуры округа. Ключевыми направлениями программы станут реализация концепции открытого школьного двора, расширение городской программы «Московское долголетие», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Молдагуловой и ряд других мероприятий.

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