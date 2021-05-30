В Крыму прокомментировали заявление гендиректора «Белавиа» о полетах на полуостров

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» могла бы стать первым иностранным авиаоператором в Крыму на взаимовыгодных условиях. Об этом рассказал глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чегринец заявил, что авиакомпания не планирует в ближайшее время налаживать авиасообщение с Крымом. По его мнению, «сначала международное сообщество должно признать полуостров российским».

Роман Чегринец подчеркнул, что налаживание авиасообщения между Крымом и Белоруссией является важным шагом для обеих сторон.

— На мой личный взгляд, с учетом той ситуации, в которой оказалась белорусская компания, этот шанс откидывать нельзя. Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся, — добавил Роман Чегринец.

Он отметил, что у белорусской авиакомпании есть уникальная возможность стать первым иностранным авиаоператором на полуострове, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что международная группа прокуроров расследует инцидент с самолетом Ryanair.

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