Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Крыму прокомментировали заявление гендиректора «Белавиа» о полетах на полуостров
Фото: Pixabay

В Крыму прокомментировали заявление гендиректора «Белавиа» о полетах на полуостров

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Белорусская авиакомпания «Белавиа» могла бы стать первым иностранным авиаоператором в Крыму на взаимовыгодных условиях. Об этом рассказал глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чегринец заявил, что авиакомпания не планирует в ближайшее время налаживать авиасообщение с Крымом. По его мнению, «сначала международное сообщество должно признать полуостров российским».

Роман Чегринец подчеркнул, что налаживание авиасообщения между Крымом и Белоруссией является важным шагом для обеих сторон.

— На мой личный взгляд, с учетом той ситуации, в которой оказалась белорусская компания, этот шанс откидывать нельзя. Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся, — добавил Роман Чегринец.

Он отметил, что у белорусской авиакомпании есть уникальная возможность стать первым иностранным авиаоператором на полуострове, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что международная группа прокуроров расследует инцидент с самолетом Ryanair.

Читайте также: «Поехал торговать независимостью»: как Путин поможет Лукашенко и что за это потребует

БелоруссияавиасообщениеКрым
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте