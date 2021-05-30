Разлитие воды устранили на Кутузовском проспекте

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 53 Карта всех событий

Специалисты устранили небольшое разлитие воды на западе столицы. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на Кутузовском проспекте, 35 во время планового осмотра пожарного гидранта.

— Разлитие оперативно устранено, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что пожарные гидранты проверяют дважды в год — весной и осенью. Работы не влияют на водоснабжение абонентов.

Ранее упавший в реку на Нагатинской набережной автомобиль вытащили из воды.

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