Полиция задержала мужчину, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

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Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, спецоперацию провели сотрудники полиции и Росгвардии. Подозреваемого доставят в отдел внутренних дел для допроса.

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь из окна четвертого этажа жилого дома в Екатеринбурге. При стрельбе пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.

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