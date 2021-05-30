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Полиция задержала мужчину, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге
Фото: moscow-live

Полиция задержала мужчину, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Юлия Павлушова

Происшествия

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, спецоперацию провели сотрудники полиции и Росгвардии. Подозреваемого доставят в отдел внутренних дел для допроса.

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь из окна четвертого этажа жилого дома в Екатеринбурге. При стрельбе пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.

Читайте также: Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

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