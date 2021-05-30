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Володин заявил, что Европарламент «нагнетает» обстановку перед встречей Путина и Байдена
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин заявил, что Европарламент «нагнетает» обстановку перед встречей Путина и Байдена

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли своими высказываниями в адрес России создают конфронтационную повестку перед встречей президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 30 мая, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США, — написал Володин, напомнив, что Вашингтону предложен проект совместного заявления.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Европарламент «навязывает» Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с российским лидером. Он назвал такую позицию «безответственной». По его мнению, авторы подобных высказываний забывают о значении отношений России и США для мира.

Ранее Вячеслав Володин призвал Запад остановить «скатывание мира».

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Россия и СШАВячеслав ВолодинЕвропарламент
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