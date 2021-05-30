Володин заявил, что Европарламент «нагнетает» обстановку перед встречей Путина и Байдена
Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли своими высказываниями в адрес России создают конфронтационную повестку перед встречей президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 30 мая, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
— Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США, — написал Володин, напомнив, что Вашингтону предложен проект совместного заявления.
Вячеслав Володин подчеркнул, что Европарламент «навязывает» Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с российским лидером. Он назвал такую позицию «безответственной». По его мнению, авторы подобных высказываний забывают о значении отношений России и США для мира.
Ранее Вячеслав Володин призвал Запад остановить «скатывание мира».
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