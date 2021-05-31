Билборды с оскорблениями Москвы появились в Киеве

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На улицах столицы Украины появились билборды с оскорблениями Москвы. Их разместил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook..

— Помните, что Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали. Я уверен, что у Кремля от этого подгорает, но мы никогда не позволим забыть об этом. Правда за нами! — написал он на своей странице в соцсети.

Установка плакатов приурочена ко Дню Киева. На них написаны лозунги «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

Ранее украинский посол Мельник потребовал от России репараций. Он рассказал, какие действия должна предпринять Москва, чтобы наладить отношения с Киевом.

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