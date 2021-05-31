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Пушков предупредил Украину о «плохих новостях» относительно Черного моря
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пушков предупредил Украину о «плохих новостях» относительно Черного моря

Полина Долганова

Внешняя политика

Плохие новости с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли для Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, ставка на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться для Киева не слишком надежной. Это произойдет в том случае, если Россия сможет удержать свое преимущество в области ракетных вооружений, отметил Пушков.

Он также добавил, что безопасность и будущее Донбасса зависит от российских сил на Черном море.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, какие действия должна предпринять Москва, чтобы наладить отношения с Киевом.

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Черное мореАлексей ПушковУкраина
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