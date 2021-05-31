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Девять земельных участков под индивидуальное жилье в ТиНАО выставят на торги
Фото: pixabay.com

Девять земельных участков под индивидуальное жилье в ТиНАО выставят на торги

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, поселение Роговское Карта всех событий

Возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным градостроительно-земельная комиссия одобрила выставление на торги девяти земельных участков в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя Москомстройинвеста и ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь участков, расположенных в поселениях Роговском и Вороновском, составляет от 0,09 до 0,15 гектара. К ним ведут подъездные дороги. Площадь будущих построенных здесь объектов может составить от 352 до 600 квадратных метров.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в этом году в ТиНАО построят девять школ и тринадцать детских садов.

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ТиНАОучастки на торгиземельные участки
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