Консультант по трудовому праву дал совет, как избежать штрафов на работе

Фото: pixabay.com/ru

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер объяснил, как человеку избежать штрафов, которые ему может вменить руководство на работе, особенно в условиях существования множества способов наказания сотрудников.

Эксперт объяснил, что в целом штраф является понятием, которое не применяется к отношениям, существующим между начальством и подчиненными. Наказывать «рублем» имеют право только соответствующие госорганы. При этом на практике работодатели частенько прибегают к данному методу наказания провинившихся сотрудников.

Как пояснил Илья Данцкер, например, в разных компаниях существует гибкая и достаточно запутанная система премирования, которая дает необъективный характер выплате премий и фактически заставляет ее зависеть от настроения начальника. То есть достаточно одной служебной записки, чтобы лишить работника премии.

Однако есть случаи, когда штрафа можно избежать. В данном случае все зависит от того, где работает человек. Если он получает «серую» заработную плату, то шансы на восстановление справедливости крайне малы, отмечает News.ru.

— В данном случае есть лишь один совет — при приеме на работу внимательно читайте трудовой договор перед тем, как его подписать, — пояснил Илья Данцкер.

По его словам, если на словах человеку пообещали прекрасные условия работы и соответствующую оплату труда, а в договоре прописан минимальный размер оплаты труда (МРОТ), то он должен взвесить все риски и понять, что, соглашается на оплату «в конверте». В то же время он дает согласие на штрафы за малейшие нарушения.

Когда же речь идет о «белой» заработной плате, важно внимательно изучить местное положение о премировании или политику по компенсациям и льготам. Как объяснил эксперт, так можно сразу узнать, за что могут снизить премию или лишить ее вовсе.

Читайте также: Названы права работников, о которых многие не знают