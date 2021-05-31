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Консультант по трудовому праву дал совет, как избежать штрафов на работе
Фото: pixabay.com/ru

Консультант по трудовому праву дал совет, как избежать штрафов на работе

Елена Фролова

Общество

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер объяснил, как человеку избежать штрафов, которые ему может вменить руководство на работе, особенно в условиях существования множества способов наказания сотрудников.

Эксперт объяснил, что в целом штраф является понятием, которое не применяется к отношениям, существующим между начальством и подчиненными. Наказывать «рублем» имеют право только соответствующие госорганы. При этом на практике работодатели частенько прибегают к данному методу наказания провинившихся сотрудников.

Как пояснил Илья Данцкер, например, в разных компаниях существует гибкая и достаточно запутанная система премирования, которая дает необъективный характер выплате премий и фактически заставляет ее зависеть от настроения начальника. То есть достаточно одной служебной записки, чтобы лишить работника премии.

Однако есть случаи, когда штрафа можно избежать. В данном случае все зависит от того, где работает человек. Если он получает «серую» заработную плату, то шансы на восстановление справедливости крайне малы, отмечает News.ru.

— В данном случае есть лишь один совет — при приеме на работу внимательно читайте трудовой договор перед тем, как его подписать, — пояснил Илья Данцкер.

По его словам, если на словах человеку пообещали прекрасные условия работы и соответствующую оплату труда, а в договоре прописан минимальный размер оплаты труда (МРОТ), то он должен взвесить все риски и понять, что, соглашается на оплату «в конверте». В то же время он дает согласие на штрафы за малейшие нарушения.

Когда же речь идет о «белой» заработной плате, важно внимательно изучить местное положение о премировании или политику по компенсациям и льготам. Как объяснил эксперт, так можно сразу узнать, за что могут снизить премию или лишить ее вовсе.

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