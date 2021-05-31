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Еще 8475 случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 8475 случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Полина Долганова

Здоровье

В 83 регионах России выявили 8475 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. Более 13 процентов из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в РФ также зафиксировали 339 летальных исходов, полностью выздоровели 6715 человек.

Еще 8475 случаев коронавируса выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству заболевших. За день в столице зафиксировали 2614 новых случаев COVID-19. На втором месте Санкт-Петербург: там выявили 822 новых пациентов. На третьем месте по показателям находится Московская область, где выявлено 752 человека.

Еще 8475 случаев коронавируса выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее ученый предупредил об опасности индийского штамма коронавируса.

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