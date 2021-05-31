Ученые выяснили, что бессонные ночи у рожениц сокращают время жизни

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Согласно исследованиям американской ученой Джудит Кэррол, регулярный недосып может ускорить старение.

Она провела исследование и выяснила, что почти половина опрошенных женщин спит менее семи часов в день, так как они просыпаются для замены пеленок, памперсов и кормления ребенка. Это может стоить им нескольких лет жизни, считает Кэррол.

— Важно иметь больше возможностей для сна. Если партнер, бойфренд, бабушка или дедушка готовы помочь, я бы посоветовала вам принять эту помощь и вернуться в постель, — посоветовала Кэррол в своем исследовании, опубликованном в Daily Mail.

Ранее медик рассказал о связи между «чувством разбитости» после сна и риском тяжелых заболеваний.

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