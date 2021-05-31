Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые выяснили, люди с какой группой крови имеют самый сильный иммунитет

Ученые выяснили, люди с какой группой крови имеют самый сильный иммунитет

Михаил Алимов

Здоровье

Ученые провели исследование и выяснили, люди с какой группой крови обладают наиболее сильным и слабым иммунитетом.

Согласно результатам исследования, люди с четвертой группой крови признаны самыми здоровыми — интерферон у них производился хорошо в 92 процентов случаев. Они являются обладателями самого сильного иммунитета.

У людей с первой и третьей группой в 80 и 91 проценте соответственно. У 40 процентов участников эксперимента со второй группой крови обнаружена пониженная способность вырабатывать интерферон при вирусной инфекции, сообщает издание «Экономика сегодня».

Ранее флеболог развеял популярный миф о густой крови.

Читайте также: Коварный сгусток: чем опасен тромбоз и как его распознать

вирусиммунитеткровь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте