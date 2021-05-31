Ученые выяснили, люди с какой группой крови имеют самый сильный иммунитет

Ученые провели исследование и выяснили, люди с какой группой крови обладают наиболее сильным и слабым иммунитетом.

Согласно результатам исследования, люди с четвертой группой крови признаны самыми здоровыми — интерферон у них производился хорошо в 92 процентов случаев. Они являются обладателями самого сильного иммунитета.

У людей с первой и третьей группой в 80 и 91 проценте соответственно. У 40 процентов участников эксперимента со второй группой крови обнаружена пониженная способность вырабатывать интерферон при вирусной инфекции, сообщает издание «Экономика сегодня».

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