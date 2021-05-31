Столичный клуб «Динамо» расторг контракт с чешским хоккеистом Яшкиным

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Столичный хоккейный клуб «Динамо» разрывает контракт с 28-летним чешским нападающим Дмитрием Яшкиным по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Уточняется, что форвард принял предложение одной из команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где продолжит карьеру.

Комментируя расторжение контракта с хоккеистом, генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков отметил, что клуб выполнил перед ним все договоренности.

— Подписывая два года назад контракт с Яшкиным, мы понимали, что в КХЛ едет большая звезда и новое лицо лиги и в случае удачного выступления нам придется пойти игроку навстречу, — пояснил он.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он забил 38 шайб в 59 матчах и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, ему принадлежат 22 голевые передачи. В плей-офф хоккеист набрал 8 (5+3) очков.

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