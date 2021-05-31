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«Дремучая необразованность»: в Госдуме оценили появление антироссийских билбордов в Киеве
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Дремучая необразованность»: в Госдуме оценили появление антироссийских билбордов в Киеве

Полина Долганова

Внешняя политика

Размещенные украинским парламентарием в Киеве антироссийские билборды являются дремучей необразованностью. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

— Это все от дремучей необразованности. Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности, — заявил он.

Белик добавил, что такие политики, как те, которые разместили билборды, никогда не брали в руки оружия для защиты своего города, пишет РИА Новости.

Напомним, на улицах столицы Украины появились билборды с оскорблениями Москвы. Их разместил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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