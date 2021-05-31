Праздничную программу подготовили для москвичей в День пожарной охраны столицы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Комплекс городского хозяйства столицы подготовил онлайн-выставку о сотрудниках пожарно-спасательного гарнизона города ко дню Пожарной охраны Москвы.

Столичной пожарной охране исполняется 217 лет. История огнеборцев началась 31 мая 1804 года, когда император Александр I подписал указ «Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве».

К празднику открылась онлайн-выставка о сотрудниках пожарно-спасательного гарнизона города. На сайте проекта #Ценныекадры пользователи смогут познакомиться с историями огнеборцев и спасателей, профессиональными династиями, а также узнают уникальные факты о деле спасателей.

Старший дежурный смены, пожарный первого класса Пожарно-спасательного отряда № 203 Виталий Куликов, у которого жена работает в том же отряде диспетчером, рассказал, что общая работа для них — это поддержка, а не тяготы.

— Мы и познакомились на работе, еще в 2005 году. Пришел устраиваться на работу вместе с братом, а когда познакомился с будущей женой, выяснилось, что у нее отец тоже пожарный. Вот так выстроилась династия, — пояснил он.

В соцсетях комплекса городского хозяйства столицы запланирован тематический день. Подписчики узнают, как проходит рабочий день спасателя, как реализуются женщины в непростой профессии, а также как устроена пожарная машина.

Ранее столичных пожарных с праздником поздравил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также: Сухих рукавов! Пожарная охрана отмечает профессиональный праздник