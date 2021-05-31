Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Праздничную программу подготовили для москвичей в День пожарной охраны столицы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Праздничную программу подготовили для москвичей в День пожарной охраны столицы

Виктория Родимкина

Город

Комплекс городского хозяйства столицы подготовил онлайн-выставку о сотрудниках пожарно-спасательного гарнизона города ко дню Пожарной охраны Москвы.

Столичной пожарной охране исполняется 217 лет. История огнеборцев началась 31 мая 1804 года, когда император Александр I подписал указ «Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве».

К празднику открылась онлайн-выставка о сотрудниках пожарно-спасательного гарнизона города. На сайте проекта #Ценныекадры пользователи смогут познакомиться с историями огнеборцев и спасателей, профессиональными династиями, а также узнают уникальные факты о деле спасателей.

Старший дежурный смены, пожарный первого класса Пожарно-спасательного отряда № 203 Виталий Куликов, у которого жена работает в том же отряде диспетчером, рассказал, что общая работа для них — это поддержка, а не тяготы.

— Мы и познакомились на работе, еще в 2005 году. Пришел устраиваться на работу вместе с братом, а когда познакомился с будущей женой, выяснилось, что у нее отец тоже пожарный. Вот так выстроилась династия, — пояснил он.

В соцсетях комплекса городского хозяйства столицы запланирован тематический день. Подписчики узнают, как проходит рабочий день спасателя, как реализуются женщины в непростой профессии, а также как устроена пожарная машина.

Ранее столичных пожарных с праздником поздравил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также: Сухих рукавов! Пожарная охрана отмечает профессиональный праздник

праздникмероприятияпожарные бригады
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте