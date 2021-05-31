Скончался режиссер Анатолий Авшалумов

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Режиссер Анатолий Авшалумов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в понедельник, 31 мая.

— На 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, кинорежиссера Авшалумова Анатолия Вениаминовича, — говорится в сообщении.

Участники Союза кинематографии принесли соболезнования близким режиссера.

Прощание с Анатолием Авшалумовым пройдет 2 июня в полдень в траурном зале морга Центральной клинической больницы гражданской авиации.

СПРАВКА «ВМ»

Анатолий Авшалумов окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Он с 1974 года работал на «Мосфильме», стал режиссером в 1985 году. Авшалумов принимал участие в работе над фильмами «Поговорим, брат», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими.