Скончался режиссер Анатолий Авшалумов
Режиссер Анатолий Авшалумов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в понедельник, 31 мая.
— На 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, кинорежиссера Авшалумова Анатолия Вениаминовича, — говорится в сообщении.
Участники Союза кинематографии принесли соболезнования близким режиссера.
Прощание с Анатолием Авшалумовым пройдет 2 июня в полдень в траурном зале морга Центральной клинической больницы гражданской авиации.
СПРАВКА «ВМ»
Анатолий Авшалумов окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Он с 1974 года работал на «Мосфильме», стал режиссером в 1985 году. Авшалумов принимал участие в работе над фильмами «Поговорим, брат», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими.