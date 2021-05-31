Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Скончался режиссер Анатолий Авшалумов
Фото: pixabay.com/ru

Скончался режиссер Анатолий Авшалумов

Виктория Родимкина

Общество

Режиссер Анатолий Авшалумов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в понедельник, 31 мая.

— На 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, кинорежиссера Авшалумова Анатолия Вениаминовича, — говорится в сообщении.

Участники Союза кинематографии принесли соболезнования близким режиссера.

Прощание с Анатолием Авшалумовым пройдет 2 июня в полдень в траурном зале морга Центральной клинической больницы гражданской авиации.

СПРАВКА «ВМ»

Анатолий Авшалумов окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Он с 1974 года работал на «Мосфильме», стал режиссером в 1985 году. Авшалумов принимал участие в работе над фильмами «Поговорим, брат», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими.

кончина режиссеракинематографкультура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте