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Дмитрий Певцов и творческие коллективы СВАО запустили музыкальный флешмоб
Фото: Кирилл Журавокч

Дмитрий Певцов и творческие коллективы СВАО запустили музыкальный флешмоб

Павел Гриднев

Общество

Народный артист, общественный деятель Дмитрий Певцов записал клип на песню «А знаешь, все еще будет!» вместе с творческими коллективами северо-востока Москвы.

Идею снять совместный клип Дмитрию Певцову предложили на встрече с семейным творческим коллективом «Раздолье».

— Порой вот так, за чаем и плюшками, рождается прекрасная идея, — пошутил он. — У нас в Москве так много творческих людей, мы с коллективом «Певцовъ-оркестр» решили поддержать ребят. Получился, на мой взгляд, настоящий гимн оптимизма и веры в лучшее! И удачно успели ко Дню защиты детей. Сегодня важно быть вместе, смотреть друг другу в глаза, а не в экран смартфона.

Работу музыкантов оценил продюсер, директор благотворительного фонда «Жизнь с ДЦП» и главред журнала «Жизнь с ДЦП» Мила Соловьева. Она считает важными такие креативные проекты.

—1 июня - день защиты детей. И каждый раз я наблюдаю за инициативами звездных персон, которые поддерживают различные категории людей, детей, к которым относятся и дети с ОВЗ.Сейчас как никогда нужна поддержка всем детям. Пандемия так или иначе затронула каждого, и сейчас особенно нужен позитив, — отметила Соловьева. —Дмитрий Певцов со своим оркестром придумал и реализовал, на мой взгляд, отличную историю - снял клип на всем известную песню «А знаешь, все ещё будет». Уверена, видео будет пользоваться популярностью.

Более двух месяцев шла работа в звукозаписывающих студиях столицы. В клипе приняли участие семейный творческий коллектив «Раздолье», музыкально-эстетический центр «Аллегро», вокальный коллектив «Форте», хор ветеранов «Сувенир», концертная студия GALA STAR, вокальная студия «Голоса» ГБУ ЦДиС «Юность» и студия мюзикла «Nordland».

Герои проекта призывают всех к участию в музыкальном флешмобе вместе с Дмитрием Певцовым. Для этого надо выложить в соцсети видео с фрагментом этой песни и поставить хештег #ДеньЗащитыДетейСВАО.

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