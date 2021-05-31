Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам показали, без чего пожарные не уедут на вызов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичам показали, без чего пожарные не уедут на вызов

Виктория Федотова

Город

В День пожарной охраны столицы москвичам показали, без чего не обходится ни один выезд пожарных, и опубликовали видеоролик с перечислением обязательных инструментов.

— Исполняем ваши детские мечты: разбираем пожарную машину, — сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

На кадрах видно, что ни один выезд борцов с огнем не обходится без резака и разжима, пожарных рукавов и пеноблока.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Кроме того, в арсенале столичных пожарных обязательно есть пожарные переходные головки, переносной лафетный ствол, бензопила и бензорез, трехколенная лестница, катушка со стволом высокого давления и автоцистерна.

Напомним, 31 мая отмечается День пожарной охраны Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных и спасателей за работу

пожарные машиныпожарные бригадыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте