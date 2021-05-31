Москвичам показали, без чего пожарные не уедут на вызов
В День пожарной охраны столицы москвичам показали, без чего не обходится ни один выезд пожарных, и опубликовали видеоролик с перечислением обязательных инструментов.
— Исполняем ваши детские мечты: разбираем пожарную машину, — сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
На кадрах видно, что ни один выезд борцов с огнем не обходится без резака и разжима, пожарных рукавов и пеноблока.
Кроме того, в арсенале столичных пожарных обязательно есть пожарные переходные головки, переносной лафетный ствол, бензопила и бензорез, трехколенная лестница, катушка со стволом высокого давления и автоцистерна.
Напомним, 31 мая отмечается День пожарной охраны Москвы.
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