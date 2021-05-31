Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семье погорельцев 

Фото: Екатерина Бибикова

В районе Печатники состоялась акция помощи многодетной семье, утратившей свое имущество при пожаре. Кухонную мебель, кроватки, матрасы и кресла для детей — добровольную помощь от жителей района, оказанную по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой, получили погорельцы.

— Несчастье может постучать в любую дверь, и очень страшно, когда беда приходит к маленьким детям. Наш долг — помочь им, протянуть руку помощи, сделать все возможное для их комфортной жизни. Поэтому мы с единомышленниками решили помочь этой семье, — сказала Разворотнева.

Многодетная семья Лыковых, состоящая из девяти человек, пятеро из которых — несовершеннолетние дети, потеряла при пожаре в феврале этого года все свои вещи. Квартира погорельцев также оказалась непригодной для проживания. В ней силами управы района был проведен ремонт, на время которого пострадавших разместили в филиале «Надежда» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Также, учитывая трудную жизненную ситуацию семейства, помощь оказала районная служба социальной поддержки. Тем не менее семья нуждалась в мебели, чтобы обставить отремонтированную квартиру.

Как рассказала бабушка многодетной семьи Юлия Лыкова, детям в первую очередь были необходимы кровати и стулья. Четверо ее внуков — школьники, поэтому делать уроки без мебели было практически невозможно.

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