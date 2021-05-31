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Эксперт оценил программу новых стандартов жилья в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эксперт оценил программу новых стандартов жилья в Подмосковье

Елена Фролова

Недвижимость

Новые стандарты качества жилья появятся в Московской области к июлю. Соответствующий документ был разработан по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В него входят шесть разделов. Основная задача заключается во внедрении новых подходов в проектировании и строительстве многоквартирных высотных домов.

Как пояснил вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков, застройщики будут обязаны соблюдать эти стандарты.

— Таким образом увеличится привлекательность объектов от этих компаний-застройщиков. Человек, приобретая жилье, будет ориентироваться не только на то, как выглядит квартира внутри, но и снаружи, — подчеркнул эксперт.

То есть потенциальный владелец недвижимости будет обращать внимание на качество, бытовые условия, которые будут облегчать ему жизнь. Все это уже реализуется, утверждает Евгений Шлеменков. По его словам, около десяти лет назад понятие «комфортная среда» было для людей пустым звуком, а теперь оно имеет особенное значение, отмечает «Радио 1». Касаемо вопроса парковок эксперт добавил, что каждый конкретный объект нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

Читайте также: Власти Подмосковья примут новые стандарты жилищного строительства в июле

жильеновые стандартыМосковская область
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