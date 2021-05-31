Пленэр для посетителей Музеев Московского Кремля пройдет в День защиты детей

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Посетители Музеев Московского Кремля смогут принять участие в акварельном пленэре в День защиты детей, во вторник, 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе музеев.

— Посетители музеев с детьми смогут принять участие в акварельном пленэре на территории Кремля. С 14:00 до 17:00 педагоги детского центра Музеев Кремля будут ждать юных художников в Большом Кремлевском сквере, — рассказали в организации.

Уточняется, что участники смогут нарисовать архитектурные объекты Кремля. Материалы, как и участие в пленэре, бесплатны, отмечается на сайте музеев.

Ранее сообщалось, что Покровский собор отметит День защиты детей.

Читайте также: Наталья Сергунина рассказала о культурной программе для детей 1 июня