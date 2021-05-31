Доктор Елена Кац призвала к отказу от курения на фоне пандемии COVID-19

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В понедельник, 31 мая, во Всемирный день без табака, в парке на Зеленом проспекте района Новогиреево прошла «веселая зарядка», которую организовала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. Она напомнила участникам об угрозе для курящих в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции: риск тяжелого заболевания для них выше на 40–50 процентов, чем для тех, кто не употребляет табак.

— Это официальные данные Всемирной организации здравоохранения, — отметила Елена Кац. — Уже давно доказано, что табачная и другая никотиносодержащая продукция является одним из основных факторов риска снижения иммунитета. Это касается не только рисков коронавирусной инфекции, но и онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Поэтому мы будем продолжать профилактику отказа курения всеми возможными способами, включая спортивные и физкультурные мероприятия на свежем воздухе. Практика показала, что они популярны среди москвичей.

Также доктор Елена Кац на личном опыте высоко оценила качество обследования по программе «Здоровая Москва». Ранее сообщалось, что она выдвинула ряд инициатив по совершенствованию столичного здравоохранения. Среди последних — улучшение работы московских поликлиник, прием профильными специалистами во всех филиалах медучреждений, а также занятия школьников с логопедами и психологами.