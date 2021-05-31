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Перинатальный центр в Зеленограде отметил 55-летие со дня основания
Фото: Сергей Николаев

Перинатальный центр в Зеленограде отметил 55-летие со дня основания

Павел Гриднев

Общество

Уникальное медицинское учреждение — один из крупнейших акушерских комплексов столицы отпраздновал юбилей.

Самыми главными гостями в этот день были «выпускники» или, как их еще называют врачи, «торопыжки» — дети, которые родились в этом центре и которых спасли и выходили специалисты комплекса. Сегодня дети вместе с родителями пришли поздравить медиков и поблагодарить их за самое главное для каждого — спасенную жизнь маленького человека.

Для будущих мам в центре открылась библиотека. Книги для нее передали волонтеры общественного движения «Москвичи москвичам». Куратор организации, депутат ГД Ирина Белых вручила работникам учреждения благодарности за искреннюю преданность своей работе.

— Сегодня мне повезло: у меня есть возможность лично поблагодарить всех людей, которые здесь работают. Я вижу счастливые лица родителей, и ради этого, ради жизни и здоровья малышей здесь трудятся сотни специалистов, влюбленных в свое дело. Юбилей центр отмечает рождением 150-тысячного малыша. Пусть он будет здоров и счастлив, как и все детки, впервые увидевшие мир здесь, — сказала депутат.

По традиции каждого «выпускника» центра провожают под звон колокольчика, символизирующего начало нового пути.

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