Москвичам рассказали о проекте исполнения детских желаний «Давай дружить!»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения Москвы

Многие дети мечтают стать пилотами самолета, научиться водить машину, а иногда просто — найти друга. Для исполнения заветных желаний мальчиков и девочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи, был создан проект «Давай дружить!». О нем рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Проект «Давай дружить!» был запущен в 2020 году для того, чтобы воплощать в жизнь мечты детей из центров содействия семейному воспитанию и других столичных социальных организаций. На данный момент уже исполнены заветные желания 44 детей. Также для детей проводятся творческие мастер-классы и организуются встречи с интересными людьми различных профессий.

— Например, дети смогли встретиться со спасателями, космонавтами, автомеханиками, художниками, футболистами. Также ребята осваивали новые профессии на индивидуальных мастер-классах парикмахеров, визажистов, поваров, фотографов и музыкантов. Некоторые дети обрели наставников, — приводят слова главы департамента на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время уже более 400 неравнодушных москвичей, которые захотели оказать свою помощь, откликнулись на портале проекта. А за все время его существования было проведено 25 мероприятий.

Читайте также: Столичные студенты-реставраторы стали лучшими на соревнованиях WorldSkills