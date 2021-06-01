Столичный сервис Russpass подготовил фотовыставку ко Дню России

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Ко Дню России туристический сервис Russpass на Цветном бульваре в столице открывает фотовыставку о путешествиях.

На ней представлено 30 фотографий, сделанных тревел-блогерами. Работы передают изгибы реки Калаус в Ставропольском крае, показывают заход солнца за горы Ингушетии, китов в заливах Шантарских островов Хабаровского края.

Фотограф Федор Лашков рассказал о приемах композиции, которые он использовал при съемке в парке «Ладожские шхеры» в Карелии. Он пояснил, что в один из рассветов увидел потрясающие оттенки.

— Снимая панораму, я постарался использовать в композиции пейзажа тучу необычной формы. Благодаря удачной точке съемки скалы и лес образовали с облаком единый силуэт, и получился эффект извержения вулкана, — сказал фотограф.

Выставка начнет работу на Цветном бульваре с 17:00 1 июня и будет открыта до конца месяца. На каждой работе есть QR-код. Отсканировав его, можно подробно узнать об истории снимка и месте, где он сделан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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