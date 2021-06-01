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Названы важные критерии при выборе стоматологической клиники
Фото: pexels.com

Названы важные критерии при выборе стоматологической клиники

Елена Фролова

Здоровье

В каждом крупном российском городе находится множество разнообразных стоматологических клиник. В таком многообразии не каждый может разобраться. Эксперты составили список критериев, на которые нужно обратить внимание при выборе «зубного» медицинского учреждения.

Квалификация персонала

Для хорошего врача важно постоянное обучение. Будущий клиент должен видеть, что стоматолог, к которому он хочет обратиться, прошел курсы дополнительного образования, повышения квалификации. Бонусом станет зарубежное образование. Пациент не должен стесняться задавать вопросы перед записью, особенно просить врача показать диплом или сертификат.

Каждое достижение врача считается большой гордостью для клиники. Помимо этого, отыскать документы, подтверждающие квалификацию стоматолога, можно на сайте клиники.

Атмосфера

Немаловажную роль играет общая атмосфера. Поэтому во время знакомства с клиникой посетитель должен обратить внимание на вежливость персонала, чистоту помещений и отношение к клиентам.

Компетентность

Каждый медицинский специалист обязан помнить про врачебную этику. Он не должен осуждать или комментировать что-либо, не связанное со здоровьем человека, а также снисходительно разговаривать с пациентом, отмечает ФАН.

Отзывы

Ориентиром при выборе своего стоматолога должны стать комментарии и рейтинги. Лучше всего перед посещением врача ознакомиться с комментариями пациентов на независимых площадках. Такие рецензии позволяют составить полную картину о «зубной» медицине.

Сайт и соцсети

Обязательно нужно посетить социальные сети или сайт клиник перед тем, как ее посетить. Лучше всего ознакомиться с информацией в разделе «О компании». Там можно узнать, как долго клиника находится на рынке, ведут ли прием узконаправленные специалисты и многое другое.

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