За сутки в России выявили 9,5 тысячи случаев коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России за минувшие сутки выявлено 9500 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 1 июня.

Случаи коронавируса за последние 24 часа были зафиксированы в 83 регионах страны. Из общего числа 13,3 процента не имели клинических проявлений заболевания. В стране за сутки от инфекции скончались 372 человека, вылечились 8994 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев зарегистрировали в столице — 3669, Санкт-Петербурге — 817 и Московской области — 743.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России за сегодняшний день выявили 5 081 417 случаев коронавируса. Скончались от вируса и его последствий 121 873 человека, вылечились 4 693 579 пациентов.

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