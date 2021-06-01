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Мужчина с ножом отобрал у москвички две золотые цепочки на автобусной остановке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мужчина с ножом отобрал у москвички две золотые цепочки на автобусной остановке

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Элеваторная улица, 13 Карта всех событий

На жительницу столицы напал неизвестный с ножом. Злоумышленник похитил у своей жертвы золотые украшения. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на автобусной остановке, расположенной рядом с домом 13 на Элеваторной улице. Женщина ожидала автобуса, как вдруг к ней подошел злоумышленник с ножом. Он потребовал от нее драгоценности, угрожая расправой. Москвичка отдала две золотые цепочки, после чего преступник скрылся.

Правоохранительные органы возбудил уголовное дело по статье «Разбой».

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